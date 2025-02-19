Школьников Костанайской области перевели на дистанционку из-за мороза

Как сообщает управление образования региона, учащиеся 1 смены с 0 по 4 классы городов Рудный и Лисаковск переведены на дистанционное обучение. В Костанае на онлайн обучении будут дети с 0 по 7 класс.
Также ряд занятий в дистанционном формате пройдет в Карабалыкском районе — 0−11 классы 1 смены. Температура воздуха −30, скорость ветра 4 м/с. Начальные школы — 48 учащихся, занятия начнут с 12.00 часов.
В Костанайском районе учащиеся 1 смены с 0−4 класс переводятся на онлайн-формат обучения. Занятия для учащихся с 0−8 классы школ Житикаринского района также переводятся на онлайн формат обучения.
Денисовский район — занятия 1 смены с 1−9 классы переведены на дистанционный формат обучения. Мороз — 28 градусов.
Узункольский район занятия 1 смены переведены для КПП −4 классов (Узункольская ОШ№ 1, ОШ им. К. Дөненбаевой −26°), для КПП −11 классов (Троебратская ОШ, Суворовская ОШ-30°С), остальные занимаются в штатном режиме. Также занятия учащихся 1 смены с 0 −11 класс школ района Беимбета Майлина переносятся на 12.00.