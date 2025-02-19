Сергей Собянин: на острове Балчуг появится новый пешеходный маршрут

«Соединим участки Болотной набережной, которые сейчас разделены улицей Серафимовича, обустроим четыре схода на набережную с лестницами и пандусами для передвижения маломобильных граждан. От Болотной площади до кинотеатра “Ударник” и ГЭС-2 можно будет дойти почти в два раза быстрее. В результате будет завершен единый пешеходный маршрут, связывающий Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг», — написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.