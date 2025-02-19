Как украсят столицу ко Дню защитника Отечества

Кроме того, подготовлены праздничные ролики. Увидеть их можно будет 23 февраля на 250 цифровых экранах, установленных на улицах города. Кроме того, видеопоздравления появятся на медиафасадах в центре столицы. В основе дизайна поздравлений — развевающийся российский флаг и объемная красная звезда. Они появятся на домах по адресу: улица Новый Арбат, дом 8, Спартаковская площадь, дом 14 и Садовая-Самотечная улица, дом 1. Видеопоздравления включат вместе с наружным освещением в 17:59 в воскресенье.