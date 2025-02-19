Как украсят столицу ко Дню защитника Отечества

В честь Дня защитника Отечества столицу украсят поздравительными плакатами. Они появятся на афишных стендах, в общественном транспорте и на остановках. Кроме того, поздравления будут транслировать на медиафасадах.
Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, дополнительно для украшения столицы ко Дню защитника Отечества ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно.
Флагштоки с триколором и тематические панно украсят здания Государственной Думы на Охотном Ряду и Совета Федерации на улице Большая Дмитровка. На остановках городского транспорта, билбордах и афишных стендах разместят 400 плакатов с поздравлениями.
Флагами России и гербом Москвы также украсили около 5,6 тысячи автобусов, электробусов и трамваев. 23 февраля их водители выйдут на маршруты в парадной форме.
На потолочных сводах станции метро «Трубная» разместили более 500 украшений в виде армейских звезд и праздничные надписи «23 февраля. День защитника Отечества!».
Кроме того, подготовлены праздничные ролики. Увидеть их можно будет 23 февраля на 250 цифровых экранах, установленных на улицах города. Кроме того, видеопоздравления появятся на медиафасадах в центре столицы. В основе дизайна поздравлений — развевающийся российский флаг и объемная красная звезда. Они появятся на домах по адресу: улица Новый Арбат, дом 8, Спартаковская площадь, дом 14 и Садовая-Самотечная улица, дом 1. Видеопоздравления включат вместе с наружным освещением в 17:59 в воскресенье.
День защитника Отечества в нашей стране отмечают ежегодно 23 февраля. Праздник посвящен героической истории Российской армии и Военно-морского флота.