Сирены зазвучат в Хабаровском крае 5 марта

Согласно плану, в 10:30 дикторы теле- и радиокомпаний объявят о начале комплексной проверки систем оповещения. А уже с 10:40 на протяжении 5 минут будут непрерывно звучать сирены, что станет предупреждением о необходимости прослушать экстренное сообщение.