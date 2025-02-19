Сирены зазвучат в Хабаровском крае 5 марта

«В Хабаровском крае будет проводиться комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения с практическим включением с пункта управления дежурно-диспетчерской службы правительства субъекта. Кроме того, учебная информация для людей будет доноситься через средства массовой информации», — рассказали в комитете по гражданской защите.
Согласно плану, в 10:30 дикторы теле- и радиокомпаний объявят о начале комплексной проверки систем оповещения. А уже с 10:40 на протяжении 5 минут будут непрерывно звучать сирены, что станет предупреждением о необходимости прослушать экстренное сообщение.