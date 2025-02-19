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Гололедица и до −6°С ожидается в Беларуси в среду

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси в среду, сообщили в Белгидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: -2° 6 м/с 50% 766 мм рт. ст. +2°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода, во многих районах пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с.

Дневная температура воздуха составит 0…-6°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Могилеве в среду будет в основном облачно. В белорусской столице пройдет небольшой кратковременный снег, в Могилеве также прогнозируются кратковременные осадки в виде снега. На отдельных участках дорог гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до отметки −3…-5°C. Ветер северо-западный 5−10 м/с.

В Витебске прогнозируются схожие погодные условия, но немного холоднее: облачная погода, возможен небольшой снег, гололедица, −4…-6°C, ветер северо-западный 5−10 м/с.

В Гомеле сегодня также будет преобладать облачная погода и пройдет кратковременный снег, на отдельных участках дорог — гололедица. Дневная температура воздуха в городе над Сожем составит −2…-4°C. Ветер северо-западный 5−10 м/с.

В Бресте и Гродно синоптики обещают 0…-2°C. В этих областных центрах в среду прогнозируется облачная с прояснениями погода, в Бресте пройдет небольшой кратковременный снег, в Гродно существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный 4−9 м/с.