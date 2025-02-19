Гололедица и до −6°С ожидается в Беларуси в среду

В Минске и Могилеве в среду будет в основном облачно. В белорусской столице пройдет небольшой кратковременный снег, в Могилеве также прогнозируются кратковременные осадки в виде снега. На отдельных участках дорог гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до отметки −3…-5°C. Ветер северо-западный 5−10 м/с.