Гололедица и до −6°С ожидается в Беларуси в среду

По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода, во многих районах пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с.
Дневная температура воздуха составит 0…-6°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Могилеве в среду будет в основном облачно. В белорусской столице пройдет небольшой кратковременный снег, в Могилеве также прогнозируются кратковременные осадки в виде снега. На отдельных участках дорог гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до отметки −3…-5°C. Ветер северо-западный 5−10 м/с.
В Витебске прогнозируются схожие погодные условия, но немного холоднее: облачная погода, возможен небольшой снег, гололедица, −4…-6°C, ветер северо-западный 5−10 м/с.
В Гомеле сегодня также будет преобладать облачная погода и пройдет кратковременный снег, на отдельных участках дорог — гололедица. Дневная температура воздуха в городе над Сожем составит −2…-4°C. Ветер северо-западный 5−10 м/с.
В Бресте и Гродно синоптики обещают 0…-2°C. В этих областных центрах в среду прогнозируется облачная с прояснениями погода, в Бресте пройдет небольшой кратковременный снег, в Гродно существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный 4−9 м/с.