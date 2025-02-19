Минтруда сказало, кому снизили стаж при назначении пенсии в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве отметили, что требования по страховому стажу при назначении трудовой пенсии по возрасту были снижены для следующих категорий граждан. Так, матерям, которые родили и воспитали четверых и более детей до восьми лет, инвалидам с детства, родителям детей-инвалидов (инвалидов с детства) требования по страховому стажу составляют пять лет.
Кроме того, требования десять лет предусмотрены в отношении граждан, которые проходили военную службу не менее десяти лет, не имеющим право на военную пенсию при общем стаже для мужчин — 25 лет, а для женщин — 20 лет. Также называются граждане с общим стажем не менее 35 лет у женщины и 40 лет — у мужчины.
«С 2025 года требуемый страховой стаж для назначения трудовой пенсии по возрасту — 20 лет», — подчеркнули в Минтруда Беларуси.
Ранее Минтруда сказало, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.
Кроме того, Минтруда Беларуси сказало про отцовский отпуск 14 дней.
А еще мы узнали, что точно повлияет на уменьшение пенсии в Беларуси в 2025 году: декретный отпуск, маленькая зарплата, работа у недобросовестного нанимателя, меньше 20 лет страхового стажа.