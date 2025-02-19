Минтруда сказало, кому снизили стаж при назначении пенсии в Беларуси

Кроме того, требования десять лет предусмотрены в отношении граждан, которые проходили военную службу не менее десяти лет, не имеющим право на военную пенсию при общем стаже для мужчин — 25 лет, а для женщин — 20 лет. Также называются граждане с общим стажем не менее 35 лет у женщины и 40 лет — у мужчины.