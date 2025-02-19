«Ямал» открыл продажу билетов на рейсы из Омска в Салехард на весну и лето

«Ямал» будет выполнять рейсы из Омска в Салехард по вторникам, четвергам и субботам, из Омск в Новый Уренгой — по вторникам, четвергам и субботам. Улететь в Надым можно будет по понедельникам, в Ноябрьск — по воскресеньям.