«Ямал» открыл продажу билетов на рейсы из Омска в Салехард на весну и лето

Авиакомпания «Ямал» открыла продажи билетов на рейсы из Омска в Салехард, Надым, Ноябрьск и Новый Уренгой на период действия весенне-летнего расписания. Об этом сообщили в пресс-службе Омского аэропорта.
«Ямал» будет выполнять рейсы из Омска в Салехард по вторникам, четвергам и субботам, из Омск в Новый Уренгой — по вторникам, четвергам и субботам. Улететь в Надым можно будет по понедельникам, в Ноябрьск — по воскресеньям.
Стоимость билетов в одну сторону стартует от 9 тысяч рублей. Она зависит от направления.
Ранее «КП Омск» сообщала, что «Северный ветер» увеличит количество рейсов из Омска в Сочи до четырех в неделю.