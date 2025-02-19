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«Ямал» открыл продажу билетов на рейсы из Омска в Салехард на весну и лето

Омичи смогут также улететь в Ноябрьск, Новый Уренгой и Надым.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания «Ямал» открыла продажи билетов на рейсы из Омска в Салехард, Надым, Ноябрьск и Новый Уренгой на период действия весенне-летнего расписания. Об этом сообщили в пресс-службе Омского аэропорта.

«Ямал» будет выполнять рейсы из Омска в Салехард по вторникам, четвергам и субботам, из Омск в Новый Уренгой — по вторникам, четвергам и субботам. Улететь в Надым можно будет по понедельникам, в Ноябрьск — по воскресеньям.

Стоимость билетов в одну сторону стартует от 9 тысяч рублей. Она зависит от направления.

Ранее «КП Омск» сообщала, что «Северный ветер» увеличит количество рейсов из Омска в Сочи до четырех в неделю.