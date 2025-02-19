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Судьи Казахстана и Азербайджана встретились в Астане

АСТАНА, 19 фев — Sputnik. В Астану прилетели судьи из Азербайджана. Это третий визит за последние три года.

Источник: Верховный суд Казахстана

Первым пунктом посещения азербайджанской делегации во главе с председателем гражданской коллегии Верховного Суда Сананом Гаджиевым стал Верховный суд Казахстана.

Делегация намерена детально изучить проведенные в судах Казахстана реформы, отметили в Верховном суде.

Председатель Верховного Суда Асламбек Мергалиев рассказал о ключевых инициативах судебных реформ, направленных на расширение доступа к правосудию и защиту нарушенных прав. В их числе — развитие адмюстиции, усиление роли апелляции, создание семейных судов, внедрение экстерриториальной подсудности, а также совершенствование кассационного пересмотра.

говорится в сообщении

Далее делегация ознакомилась с возможностями Ситуационного центра ВС, который занимается анализом и мониторингом деятельности судов республики. Особый интерес у гостей вызвали IT-сервисы с элементами искусственного интеллекта, а также процессы роботизации.

Также в планах делегации Азербайджана ознакомление с работой судов Астаны, Арбитражного центра МФЦА и Высшего Судебного Совета.