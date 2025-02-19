Судьи Казахстана и Азербайджана встретились в Астане

Председатель Верховного Суда Асламбек Мергалиев рассказал о ключевых инициативах судебных реформ, направленных на расширение доступа к правосудию и защиту нарушенных прав. В их числе — развитие адмюстиции, усиление роли апелляции, создание семейных судов, внедрение экстерриториальной подсудности, а также совершенствование кассационного пересмотра.