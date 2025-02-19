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Глава СКР потребовал доклад о проверке приемной семьи в Башкирии, в которой издеваются над детьми

Бастрыкин поручил доложить об издевательствах над приемными детьми в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о приемной семье в Башкирии, в которой нарушаются права несовершеннолетних. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

В СМИ появилась информация о родителях, которые издевались над приемными детьми и не выполняли должным образом свои обязанности по их уходу и содержанию. Одна из удочеренных поведала, что мать отдавала ей не все полагающиеся деньги.

СК Башкирии организовал процессуальную проверку. Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате Следкома РФ и поручил руководителю республиканского отделения ведомства Владимиру Архангельскому доложить о ее ходе и установленных обстоятельствах.

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