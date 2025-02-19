Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в ⅛ финала турнира WTA-1000, который проходит в Дубае, обыграв россиянку Веронику Кудерметову.
Во время встречи белорусская теннисистка обыграла представительницу России со счетом 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 50 минут. В третьем круге Соболенко встретится с теннисисткой из Дании Кларой Таусон. Призовой фонд турнира составляет 3,6 миллиона долларов.
Кстати, белоруска Арина Соболенко сохранила первое место в обновленном рейтинге WTA.
Ранее Соболенко сделала неожиданное признание: «Большую часть времени я проигрываю, веду себя как стерва».
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