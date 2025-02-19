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Белоруска Соболенко вышла в &frac18; турнира в Дубае, обыграв россиянку Кудерметову

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в третий круг турнира WTA-1000 в Дубае.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в ⅛ финала турнира WTA-1000, который проходит в Дубае, обыграв россиянку Веронику Кудерметову.

Во время встречи белорусская теннисистка обыграла представительницу России со счетом 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 50 минут. В третьем круге Соболенко встретится с теннисисткой из Дании Кларой Таусон. Призовой фонд турнира составляет 3,6 миллиона долларов.

Кстати, белоруска Арина Соболенко сохранила первое место в обновленном рейтинге WTA.

Ранее Соболенко сделала неожиданное признание: «Большую часть времени я проигрываю, веду себя как стерва».

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