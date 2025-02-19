Жалобы приморцев на тигров назвали искусственной истерией: причины

В интервью РБК он пояснил, что если тигр приходит в село и утаскивает домашних животных, то это считалось как один конфликтный случай, даже если эпизодов было несколько. Теперь же конфликтом считают, даже когда просто увидели один раз тигра в лесу. И такие случаи стали учитываться в статистике как отдельные инциденты.