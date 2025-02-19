Жалобы приморцев на тигров назвали искусственной истерией: причины

В интервью РБК он пояснил, что если тигр приходит в село и утаскивает домашних животных, то это считалось как один конфликтный случай, даже если эпизодов было несколько. Теперь же конфликтом считают, даже когда просто увидели один раз тигра в лесу. И такие случаи стали учитываться в статистике как отдельные инциденты.
Арамилев привел в пример 2024 год, когда раненый самец тигра у села Беневское задавил 43 хозяйских собаки. Кроме того, было еще около 20 сообщений о пропаже о бесхозных собаках. Тигра несколько раз видели в окрестностях населенного пункта, в итоге один тигр создал 100 конфликтных ситуаций.
«Для специалистов здесь все очевидно и ясно — одно село, одна особь тигра и 100 ситуаций, но для людей, которые находятся вне региона или вне нашей повестки, если мы говорим о 100 конфликтных ситуациях, значит это 100 тигров буквально терроризируют село», — подчеркнул он.
Руководитель центра отметил, что в Приморском крае «истерика в отношении тигра создана искусственно», потому что по подсчетам специалистов на территории региона края всего три конфликтных особи из 580. Они были замечены в селах Приморское, Барабаш, Филипповка.
«Все они расположены рядом, это одни и те же тигры. У одного из них были достаточно сильные ранения, нанесенные человеком, он умер в реабилитационном центре. Предыдущие два, которых отловили, были вообще ни при чем, но государству пришлось пойти на поводу у общества», — сказал Сергей Арамилев.
Стоит добавить, что данные населенные пункты находятся близ национального парка «Земля леопарда», и для тигров это исконное место обитания. Тем не менее, тигров отловили и выпустили в Северное Приморье. Такое решение было принято, чтобы избежать общественного резонанса, хотя особи были здоровы и не конфликтны.
Напомним, в январе в Дальнереченске ликвидировали тигра-людоеда. По предварительным данным, до нападений животное было ранено человеком.