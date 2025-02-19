Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родители оценят условия в детских садах Свердловской области

В марте 2025 года в Свердловской области стартует независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных школах, которые по объективным причинам не прошли независимую оценку в 2024 году.

Источник: РИА "Новости"

Независимая оценка качества условий проводится Общественным советом при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.

Основная цель — предоставить гражданам достоверную информацию об условиях осуществления образовательной деятельности. Родители (законные представители) и обучающиеся старше 14 лет могут принять участие в опросе до 15 апреля 2025 года, который проводится дистанционно, через заполнение анонимной онлайн-анкеты.

Все участники опроса смогут оценить доступность информации об образовательной организации, размещенной на стенде в здании и на официальном сайте детского сада или школы, комфортность условий в помещениях образовательной организации, доброжелательность сотрудников, наличие условий доступности для инвалидов и общую удовлетворенность качеством условий осуществления образовательной деятельности. Также в анкете предусмотрена возможность оставить свои отзывы и предложения по улучшению работы образовательной организаций. Пройти опрос можно по ссылке и на официальных сайтах образовательных организаций.

По результатам независимой оценки в образовательных организациях будут разработаны планы мероприятий, направленные на устранение выявленных недостатков, которые будут реализованы в 2026 году.