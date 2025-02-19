На куриные яйца, гречку и сахар в Башкирии выросли цены

Аналитики Росстата поделились данными о том, какие продукты подорожали сильнее всего в Башкирии с начала 2025 года.
Куриные яйца стали дороже на 3,8%. В среднем килограмм десяток можно купить за 96,31 рубля.
Гречневая крупа-ядрица с января подорожала на 0,8%. Сейчас она обходится жителям республики в 52,32 рубля.
На сахар цены взлетели на 0,5%. Средняя цена сейчас на уровне 65,65 рубля.
Кроме того, с начала 2024-го в Башкирии стали менее доступны баранина, за исключением бескостного мяса (на 0,4%, 722,52 рубля), черный байховый чай (на 0,4%, 1190,15 рубля) и курица (на 0,3%, 199,1 рубля).