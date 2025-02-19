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На куриные яйца, гречку и сахар в Башкирии выросли цены

В Башкирии с начала 2025 года подорожали яйца, гречка и сахар.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики Росстата поделились данными о том, какие продукты подорожали сильнее всего в Башкирии с начала 2025 года.

Куриные яйца стали дороже на 3,8%. В среднем килограмм десяток можно купить за 96,31 рубля.

Гречневая крупа-ядрица с января подорожала на 0,8%. Сейчас она обходится жителям республики в 52,32 рубля.

На сахар цены взлетели на 0,5%. Средняя цена сейчас на уровне 65,65 рубля.

Кроме того, с начала 2024-го в Башкирии стали менее доступны баранина, за исключением бескостного мяса (на 0,4%, 722,52 рубля), черный байховый чай (на 0,4%, 1190,15 рубля) и курица (на 0,3%, 199,1 рубля).

экономика