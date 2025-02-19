В Ростове с 22 февраля изменят схему движения маршрута № 38

Теперь маршрут автобуса в центр будет пролегать не через улицу Цезаря Кунникова, а по переулкам Ставропольский и Ашхабадский, а также по проспекту Ленина до РГУПС. Также автобусы № 38 будут делать заезд к Северному рынку не только при движении в сторону центра, но и из центра.