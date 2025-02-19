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В Ростове с 22 февраля изменят схему движения маршрута № 38

В Ростове изменят схему движения автобусов на маршруте № 38 «Институт сервиса — Центральный Рынок». Об этом сообщает портал «Ростовский Городской Транспорт».

Источник: портал «Ростовский Городской Транспорт»

Теперь маршрут автобуса в центр будет пролегать не через улицу Цезаря Кунникова, а по переулкам Ставропольский и Ашхабадский, а также по проспекту Ленина до РГУПС. Также автобусы № 38 будут делать заезд к Северному рынку не только при движении в сторону центра, но и из центра.

Изменение не было прописано в принятой ранее программе комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что по предварительным результатам опроса, таганрожцы проголосовали за восстановление троллейбусного движения.