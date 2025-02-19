Некоторые деревья «легли»: что с парками в Симферополе после снегопада

«Зима у нас, как всегда, очень сложный период. Но непогода в этом году нанесла незначительный урон нашим паркам. Ряд деревьев пострадал на сквере Республики. Под снегом деревья не выдержали и некоторые просто “легли”, — рассказал Марченко.
По его словам, работники предприятия уже приняли необходимые меры: поставили подпорки и восстановили деревья, с которыми теперь, как надеются, будет все нормально.
Морозы в крымской столице были не столь сильными, чтобы оказать угнетающее воздействие на растения в парках и скверах, сказал Марченко. Тем не менее, некоторые деревья все же «побило» с похолоданием после аномального и обманчивого потепления в декабре и январе. «У некоторых растений начался период (вегетации — ред.), и они стали просыпаться раньше времени», — пояснил специалист.
Сотрудники учреждения утепляют корневую систему и подсыпают опилки под деревья, чтобы уберечь их от морозов. Но территория парков и скверов в Симферополе очень большая — порядка 70 гектаров, объем работы большой, отметил Марченко.
К тому же количество снега, по его словам, небольшое, поэтому главное внимание уделяют дорожкам, чтобы не травмировались люди.
«Продолжается активная работа по зачистке: уборка снега и льда, обработка песчано-соляными средствами пешеходных зон и дорог, где люди больше всего гуляют», — сказал директор предприятия.
Он уточнил, что эти работы проводятся не только силами сотрудников МБГУ «Парки и скверы», но и подрядной организации, а также МБУ «Город».
«У них больше ресурс, имеются необходимые технические средства, и они нас очень часто выручают в сложных условиях», — сказал Марченко.
Напомним, начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, знакомя с прогнозом на текущую неделю, сообщила, что на полуострове в ближайшие дни сохранится морозная погода с температурными значениями до −14 градусов, а к выходным на Крым обрушатся ветра.
Обильные снегопады и метель Крыму пообещал также ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Накануне из-за снегопадов закрыли Воронцовский дворец в Алупке и Никитский ботанический сад в Ялте.