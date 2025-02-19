Некоторые деревья «легли»: что с парками в Симферополе после снегопада

Морозы в крымской столице были не столь сильными, чтобы оказать угнетающее воздействие на растения в парках и скверах, сказал Марченко. Тем не менее, некоторые деревья все же «побило» с похолоданием после аномального и обманчивого потепления в декабре и январе. «У некоторых растений начался период (вегетации — ред.), и они стали просыпаться раньше времени», — пояснил специалист.