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Некоторые деревья «легли»: что с парками в Симферополе после снегопада

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости Крым. Из-за снегопада в Симферополе пострадали деревья в сквере Республики, также морозами «побило» те, у которых из-за обманчивого потепления ранее успел начаться период вегетации. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Парки столицы» Владимир Марченко, отметив, что в целом непогода не нанесла значительного урона.

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Источник: РИА "Новости"

«Зима у нас, как всегда, очень сложный период. Но непогода в этом году нанесла незначительный урон нашим паркам. Ряд деревьев пострадал на сквере Республики. Под снегом деревья не выдержали и некоторые просто “легли”, — рассказал Марченко.

По его словам, работники предприятия уже приняли необходимые меры: поставили подпорки и восстановили деревья, с которыми теперь, как надеются, будет все нормально.

Морозы в крымской столице были не столь сильными, чтобы оказать угнетающее воздействие на растения в парках и скверах, сказал Марченко. Тем не менее, некоторые деревья все же «побило» с похолоданием после аномального и обманчивого потепления в декабре и январе. «У некоторых растений начался период (вегетации — ред.), и они стали просыпаться раньше времени», — пояснил специалист.

Сотрудники учреждения утепляют корневую систему и подсыпают опилки под деревья, чтобы уберечь их от морозов. Но территория парков и скверов в Симферополе очень большая — порядка 70 гектаров, объем работы большой, отметил Марченко.

К тому же количество снега, по его словам, небольшое, поэтому главное внимание уделяют дорожкам, чтобы не травмировались люди.

«Продолжается активная работа по зачистке: уборка снега и льда, обработка песчано-соляными средствами пешеходных зон и дорог, где люди больше всего гуляют», — сказал директор предприятия.

Он уточнил, что эти работы проводятся не только силами сотрудников МБГУ «Парки и скверы», но и подрядной организации, а также МБУ «Город».

«У них больше ресурс, имеются необходимые технические средства, и они нас очень часто выручают в сложных условиях», — сказал Марченко.

Напомним, начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, знакомя с прогнозом на текущую неделю, сообщила, что на полуострове в ближайшие дни сохранится морозная погода с температурными значениями до −14 градусов, а к выходным на Крым обрушатся ветра.

Обильные снегопады и метель Крыму пообещал также ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Накануне из-за снегопадов закрыли Воронцовский дворец в Алупке и Никитский ботанический сад в Ялте.