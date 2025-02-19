Лукашенко сказал о роли артиста Овсянникова при становлении Купаловского театра

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 февраля поздравил народного артиста СССР и Беларуси Геннадия Овсянникова с 90-летием и сказал о его роли в становлении Купаловского театра. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении заметил, что, благодаря таланту, мастерству, безграничной любви к Родине, народный артист вписал яркие страницы в летопись современной белорусской культуры.
— Вашу роль в становлении и развитии Национального академического театра имени Янки Купалы и отечественного кинематографа невозможно переоценить, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что в стране Геннадия Овсянникова знают не только как выдающегося актера, являющегося примером высокого профессионализма и верности призванию, но также и как искреннего патриота, человека с твердой гражданской позицией.
Ранее мы собрали шесть спектаклей, где по сей день выходит на сцену Купаловского театра народный артист СССР и Беларуси Геннадий Овсянников, которому исполнилось 90 лет.
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