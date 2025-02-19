Прокуратура заставила подрядчика завершить ремонт кровли омской больницы № 3

Прокуратура заставила подрядчика активизировать и завершить работы по капитальному ремонту кровли здания Городской больницы № 3 в Нефтяниках. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
В конце 2024 года проверка показала, что ООО «Инстрой» крайне низкими темпами вело капитальный ремонт кровли здания больницы. К тому моменту отставание от срока составляло четыре месяца. Все работы были профинансированы за счет средств нацпроекта «Здравоохранение».
«При этом претензионные письма, направляемые главным врачом директору подрядной организации, игнорировал и реальные меры к скорейшему завершению работ не принимал», — отметили в ведомстве.
Работы на стройплощадке активизировались только после того, как прокуратура внесла представление директору ООО «Инстрой» и оштрафовала его на 30 тысяч рублей за действия, повлекшие неисполнение обязательств по контракту.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омская прокуратура собирается добиться через суд немедленного расселения аварийного дома в Старом Кировске.