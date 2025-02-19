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Прокуратура заставила подрядчика завершить ремонт кровли омской больницы № 3

Компания-подрядчик отставала от указанного в контракте срока на четыре месяца.
Источник: Комсомольская правда

Прокуратура заставила подрядчика активизировать и завершить работы по капитальному ремонту кровли здания Городской больницы № 3 в Нефтяниках. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В конце 2024 года проверка показала, что ООО «Инстрой» крайне низкими темпами вело капитальный ремонт кровли здания больницы. К тому моменту отставание от срока составляло четыре месяца. Все работы были профинансированы за счет средств нацпроекта «Здравоохранение».

«При этом претензионные письма, направляемые главным врачом директору подрядной организации, игнорировал и реальные меры к скорейшему завершению работ не принимал», — отметили в ведомстве.

Работы на стройплощадке активизировались только после того, как прокуратура внесла представление директору ООО «Инстрой» и оштрафовала его на 30 тысяч рублей за действия, повлекшие неисполнение обязательств по контракту.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омская прокуратура собирается добиться через суд немедленного расселения аварийного дома в Старом Кировске.