Крым бьет свадебные рекорды

«Минувший месяц стал рекордным для Республики Крым по регистрации заключения браков. В частности, согласно анализу аналогичных периодов прошлых лет, именно в январе этого года создано больше всего семей — 637, в январе 2024 года браков зарегистрировано только 507», — говорится в Telegram-канале министерства.
В указанный период больше всего брачующихся было в Симферополе — 148, и в Симферопольском районе — 79. В Ялте в январе заключено 55 браков, в Феодосии — 53, в Керчи — 45, в Евпатории — 39, а в Джанкое — 32.
«Свадебный бум» пришелся на 25 января, в Татьянин день, в День российского студенчества, в Крыму было зарегистрировано порядка 150 семейных союзов. Их них 35 — в Симферополе.
Средний возраст январских новобрачных составил 28 лет для женщин и 32 года для мужчин, добавили в пресс-службе.
Как ранее сообщал региональный минюст, в Крыму зафиксированы рекордные показатели по регистрации рождений и браков.