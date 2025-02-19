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Крым бьет свадебные рекорды

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости Крым. В Крыму в январе зарегистрировано 637 официальных браков, что является рекордным числом. Об этом сообщили в пресс-службе минюста Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«Минувший месяц стал рекордным для Республики Крым по регистрации заключения браков. В частности, согласно анализу аналогичных периодов прошлых лет, именно в январе этого года создано больше всего семей — 637, в январе 2024 года браков зарегистрировано только 507», — говорится в Telegram-канале министерства.

В указанный период больше всего брачующихся было в Симферополе — 148, и в Симферопольском районе — 79. В Ялте в январе заключено 55 браков, в Феодосии — 53, в Керчи — 45, в Евпатории — 39, а в Джанкое — 32.

«Свадебный бум» пришелся на 25 января, в Татьянин день, в День российского студенчества, в Крыму было зарегистрировано порядка 150 семейных союзов. Их них 35 — в Симферополе.

Средний возраст январских новобрачных составил 28 лет для женщин и 32 года для мужчин, добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщал региональный минюст, в Крыму зафиксированы рекордные показатели по регистрации рождений и браков.