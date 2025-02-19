Крым бьет свадебные рекорды

«Минувший месяц стал рекордным для Республики Крым по регистрации заключения браков. В частности, согласно анализу аналогичных периодов прошлых лет, именно в январе этого года создано больше всего семей — 637, в январе 2024 года браков зарегистрировано только 507», — говорится в Telegram-канале министерства.