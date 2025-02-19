Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Съевшего шариковые магниты 8-летнего мальчика спасли иркутские хирурги

Об одном из таких случаев рассказал главный врач Иркутской областной клинической больницы Юрий Козлов.

Источник: Иркутская областная детская клиническая больница

Случаи, когда иркутские врачи извлекают из желудочно-кишечного тракта детей инородные предметы, возникают достаточно часто. Но есть вещи, которые при проглатывании становятся наиболее опасными. Среди них — батарейки и магниты — особенно, когда их несколько. Об одном из таких случаев рассказал главный врач Иркутской областной клинической больницы Юрий Козлов.

«8-летний мальчик поступил в клинику с “острым животом” — инородные тела вызвали повреждение желудочно-кишечного тракта. Несколько шариковых магнитов соединились между собой в различных сегментах внутренних органов, — рассказывает Юрий Козлов. — Очень редкое сочетание: одни магниты были в желудке, другие — в начальном отделе толстой кишки».

Это привело к образованию фистулы: сообщения между желудком и кишкой. При помощи технологий минимально-инвазивной хирургии врачи разделили органы и восстановили их целостность после извлечения инородных тел.

здоровье