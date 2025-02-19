Съевшего шариковые магниты 8-летнего мальчика спасли иркутские хирурги

Случаи, когда иркутские врачи извлекают из желудочно-кишечного тракта детей инородные предметы, возникают достаточно часто. Но есть вещи, которые при проглатывании становятся наиболее опасными. Среди них — батарейки и магниты — особенно, когда их несколько. Об одном из таких случаев рассказал главный врач Иркутской областной клинической больницы Юрий Козлов.
«8-летний мальчик поступил в клинику с “острым животом” — инородные тела вызвали повреждение желудочно-кишечного тракта. Несколько шариковых магнитов соединились между собой в различных сегментах внутренних органов, — рассказывает Юрий Козлов. — Очень редкое сочетание: одни магниты были в желудке, другие — в начальном отделе толстой кишки».
Это привело к образованию фистулы: сообщения между желудком и кишкой. При помощи технологий минимально-инвазивной хирургии врачи разделили органы и восстановили их целостность после извлечения инородных тел.