В СК РФ проверят информацию о полицейском, который устроил дебош в клубе Ростова

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о полицейском, устроившего пьяный дебош в одном из ночных клубов Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 19 февраля.
В интернете появилась информация о том, что правоохранитель перебрал спиртного и начал дебоширить. Действия полицейского попали на камеру видеонаблюдения и разлетелись по социальным сетям. Сейчас он продолжает угрожать пострадавшим.
— Обстоятельства размещенной публикации являются предметом процессуальной проверки, организованной в следственном управлении СК России по Ростовской области, — говорится в сообщении.
Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ростовской области доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.