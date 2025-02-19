Из красноярской Покровки вывезут брошенный розовый автобус

С начала 2025 года убрали уже пять брошенных транспортных средств. Владельцы могут вернуть их, возместив расходы на эвакуацию и хранение, а также предъявив необходимые документы. Если в течение трёх месяцев собственники не объявятся, авто перейдут в собственность города и будут утилизированы.