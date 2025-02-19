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Из красноярской Покровки вывезут брошенный розовый автобус

В Красноярске продолжается работа по вывозу брошенных авто.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Центральном районе краевого центра продолжают вывозить брошенные и разукомплектованные автомобили. Сейчас на очереди розовый автобус, который долгое время стоит на Караульной. На него пожаловались горожане в ходе прямого эфира одного из телеканалов. Как рассказали в мэрии, вывезти автобус планируют уже в марте.

Отметим, что в 2024 году на спецстоянку отправили четыре брошенных авто. Ещё семь убрали собственники.

С начала 2025 года убрали уже пять брошенных транспортных средств. Владельцы могут вернуть их, возместив расходы на эвакуацию и хранение, а также предъявив необходимые документы. Если в течение трёх месяцев собственники не объявятся, авто перейдут в собственность города и будут утилизированы.