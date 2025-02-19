В Екатеринбурге на учете с алкоголизмом состоят 6 тысяч человек

Алкоголь медленно, но верно разрушает организм. Из-за него возникают проблемы в семье, на работе, со знакомыми и друзьями. Пьянство может привести и к трагическим событиям. «МК-Урал» поговорил с директором Ассоциации Урало-Сибирского региона «Урал без наркотиков» Елизаветой Ломовой о том, как помочь человеку, страдающему алкоголизмом, как определить болезнь, как убедить человека начать лечиться и почему важна реабилитация.