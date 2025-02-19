В Екатеринбурге на учете с алкоголизмом состоят 6 тысяч человек

Об этом на совместном заседании комиссий по безопасности жизнедеятельности населения и социальной защиты и здравоохранению гордумы сообщила начальник управления по вопросам охраны здоровья департамента соцполитики администрации Оксана Кучкасова.
В 2024 году в Екатеринбурге было выявлено 2888 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, в том числе со сбытом наркотиков — 1927 преступлений. К административной ответственности привлечено 1881 лицо, к уголовной — 1015.
По словам Оксаны Кучкасовой, в Екатеринбурге реализуется «Комплексная профилактика зависимостей в муниципальном образовании “город Екатеринбург” на 2021 — 2025 годы».
Алкоголь медленно, но верно разрушает организм. Из-за него возникают проблемы в семье, на работе, со знакомыми и друзьями. Пьянство может привести и к трагическим событиям. «МК-Урал» поговорил с директором Ассоциации Урало-Сибирского региона «Урал без наркотиков» Елизаветой Ломовой о том, как помочь человеку, страдающему алкоголизмом, как определить болезнь, как убедить человека начать лечиться и почему важна реабилитация.