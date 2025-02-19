В 56 школах Волгоградской области классы перевели на дистант из-за ОРВИ

В целях предотвращения распространения инфекций в 56 школах Волгоградской области принято решение о разобщении детей — часть классов по причине отсутствия в них более 20% учеников переведены на дистант. Схожие меры применяются и в дошкольных учреждениях, а также колледжах и вузах.