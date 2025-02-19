В 56 школах Волгоградской области классы перевели на дистант из-за ОРВИ

По данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, в регионе зафиксирован прирост случаев острых респираторных инфекций. По сравнению с показателями предыдущей недели, заболеваемость увеличилась на 14%. При этом отмечается снижение интенсивности заражения ОРВИ среди детей в возрастных группах 3−6 и 7−14 лет.
В целях предотвращения распространения инфекций в 56 школах Волгоградской области принято решение о разобщении детей — часть классов по причине отсутствия в них более 20% учеников переведены на дистант. Схожие меры применяются и в дошкольных учреждениях, а также колледжах и вузах.
По сравнению с данными за прошлую неделю, в регионе на 22% вырос уровень заболеваемости коронавирусом. Генетическое секвенирование показало, что среди населения продолжает циркулировать подтип инфекции «Омикрон».
Результаты лабораторного мониторинга свидетельствуют о том, что в регионе преимущественно распространяются вирусы не гриппозной этиологии, такие как риновирусы, коронавирус (HCoV), РС-вирус, бокавирус, аденовирус и вирусы парагриппа.
Специалисты напоминают, что при появлении симптомов ОРВИ, во избежание осложнений необходимо незамедлительно обращаться за помощью к медикам. Это позволит поставить точный диагноз и назначить эффективный курс лечения.