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Четыре иностранных лоукостера запустят рейсы из Казахстана

Четыре новых иностранных лоукостера запустят рейсы из Казахстана. Об этом заявил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, передает корреспондент Tengri Travel.

Источник: depositphotos.com

В ходе заседания правительства Ластаев рассказал о развитии международного сообщения с Казахстаном. На сегодня установлено 119 маршрутов в 33 страны и 58 городов.

В прошлом году на 222 международных направлениях были открыты 12 рейсов в шесть городов. В этом году запланировано 16 новых направлений, в числе которых города Рим, Мюнхен, Будапешт, Шанхай, Гуанчжоу, Пусан и другие. Расширение выбора бюджетных маршрутов для пассажиров повышается в связи с приходом на международный рынок Казахстана четырех новых иностранных лоукостеров.

сообщил Ластаев
туризм и отдых