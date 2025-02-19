Четыре иностранных лоукостера запустят рейсы из Казахстана

В прошлом году на 222 международных направлениях были открыты 12 рейсов в шесть городов. В этом году запланировано 16 новых направлений, в числе которых города Рим, Мюнхен, Будапешт, Шанхай, Гуанчжоу, Пусан и другие. Расширение выбора бюджетных маршрутов для пассажиров повышается в связи с приходом на международный рынок Казахстана четырех новых иностранных лоукостеров.