Лукашенко обратился к Юрию Антонову, сказав про связь с Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 19 февраля поздравил народного артиста России Юрия Антонова с 80-летием и сказал про связь с Беларусью. Об этом информирует пресс-служба президента.
— Ваша жизнь неразрывно связана с Беларусью, — подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении.
Глава государства отметил, что в Беларуси Антоновым были сделаны первые шаги в большой мир музыкального искусства. Он заявил, что в стране народного артиста России ценят как талантливого земляка и с нетерпением ждут встреч.
Президент Беларуси уверен, что творчество Антонова и далее будет способствовать укреплению дружбы, а также культурного сотрудничества между братскими народами Беларуси и России.
Кстати, мы писали про историю 10 связанных с Беларусью песен Юрия Антонова, которому исполнилось 80 лет: «Если любишь ты», «Снегири», «О добрых молодцах» и редкая «Гармошка».
Кроме того, начинавший в Беларуси Юрий Антонов может дать концерт в Минске в честь своего 80-летия: «Это мой любимый город».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о роли артиста Овсянникова при становлении Купаловского театра.