До 1 марта на Кубани проверят все пляжи на соответствие санитарным нормам

На черноморском побережье Краснодарского края активно внедряют новые технологии для борьбы с последствиями разлива нефтепродуктов. Одним из ключевых решений стало использование полипропиленовых сетей, которые уже установлены на пляжах Анапы и Темрюкского района. Об этом рассказал вице-премьер Виталий Савельев на правительственном совещании с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на портал Кремля (18+).