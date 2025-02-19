До 1 марта на Кубани проверят все пляжи на соответствие санитарным нормам

На черноморском побережье Краснодарского края активно внедряют новые технологии для борьбы с последствиями разлива нефтепродуктов. Одним из ключевых решений стало использование полипропиленовых сетей, которые уже установлены на пляжах Анапы и Темрюкского района. Об этом рассказал вице-премьер Виталий Савельев на правительственном совещании с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на портал Кремля (18+).
Вдоль береговой линии в Краснодарском крае протянули защитный вал из полипропиленовых сетей длиной 32 км. Это помогает предотвратить загрязнение песка и его вынос в море. Отобрано 50 перспективных технологий, которые сейчас дорабатываются и тестируются на месте. В процессе участвуют Минприроды, Минтранс и МЧС.
Роспотребнадзор до 1 марта проведёт предварительную проверку пляжей на соответствие санитарным нормам. По словам вице-премьера, замена загрязнённого песка — единственный способ привести пляжи в порядок к началу курортного сезона.
— В Краснодарском крае региональным властям сейчас предстоит провести проверку около 139 пляжей. Решение об открытии и формате летнего туристического сезона будем принимать только после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора, — подчеркнул Савельев.
Ранее сообщалось, что очередные выбросы застывших капель мазута утром 18 февраля обнаружили мониторинговые группы на нескольких участках Черноморского побережья.