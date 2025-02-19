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Средний размер пенсий в Башкирии превысил 22 тысячи рублей

В Башкирии средний размер пенсий вырос до 22 628 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии средний размер пенсий превысил 22 тысячи рублей. Об этом сообщили специалисты Фонда пенсионного и социального страхования России.

К январю текущего года данный показатель составил 22 628 рублей, что на 11,3% выше, чем в тот же месяц в 2023-м.

Стоит отметить, что пенсии у неработающих пенсионеров выше, нежели у тех, кто все еще продолжает работать. Трудоустроенные пожилые люди в среднем получают в месяц 21 200 рублей, неработающие — 22 915 рублей.

В целом по стране средняя пенсия составляет 23 175 рублей.

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