В Приморье увеличат выплаты ветеранам и льготникам

Как рассказала министр соцтруда Приморья Светлана Красицкая, согласно новым поправкам, с 1 марта 2025 года участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей. Единовременная выплата в 15 тысяч рублей будет к Дню Приморского края. Еще 50 тысяч рублей в случае их смерти смогут получить родственники, взявшие на себя обязанности по погребению.
Кроме того, с 1 мая 2025 года увеличатся выплаты на проезд по карте «Приморец». Федеральные льготники будут получать 470 рублей вместо 300, а краевые льготники и «дети войны» — 980 рублей вместо 700. Это позволит последним оплачивать до 25 поездок в общественном транспорте.
В ходе заседания комитета депутат Сергей Слепченко отметил, что для инвалидов предусмотрена замечательная поддержка, а также уточнил, сколько всего инвалидов ВОВ сейчас проживает в Приморском крае. При разработке законопроекта их количество составляло 59 человек.
Председатель социального комитета Игорь Чемерис напомнил, что в этом году в стране празднуется 80-летие со Дня Победы. «Мы понимаем, что это люди уже преклонного возраста, и каждого человека знаем поименно», — добавил народный избранник.
На заседании комитета по социальной политике депутаты единогласно поддержали предлагаемые поправки и рекомендовали рассмотреть законопроект на заседании Заксобрания.