В Приморье увеличат выплаты ветеранам и льготникам

Как рассказала министр соцтруда Приморья Светлана Красицкая, согласно новым поправкам, с 1 марта 2025 года участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей. Единовременная выплата в 15 тысяч рублей будет к Дню Приморского края. Еще 50 тысяч рублей в случае их смерти смогут получить родственники, взявшие на себя обязанности по погребению.