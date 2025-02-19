В Бодайбинском районе в космос взлетели цены на отлов бродячих собак

За эти деньги, согласно законодательству РФ, входят: отлов, стерилизация, вакцинация, чипирование и 20-дневная передержка животных.
Как отметил Телеграм-канал «БодАйбо city», цена выросла почти в полтора раза: в 2024 году она составляла 44 946 рублей.
«В 2024 году на отлов было потрачено 5 889 297 рублей. Тогда было отловлено 129 животных, из которых 62 выпустили обратно, а судьба остальных 67 не уточняется», — пишет издание, добавляя, что за 10 дней, прошедших после заключения контракта, согласно отчету подрядчика, им были пойманы 52 «ничейных» пса.
По словам мэра Бодайбинского района, власти решительно настроены искоренить проблему безнадзорных животных и готовы «в случае необходимости выделить дополнительные средства из районного бюджета в июле или сентябре 2025 года».
Для сравнения:
согласно информации, размещенной на портале госзакупок, в Братске подрядчик, выигравший тендер на отлов бродячих животных, получит за работу 3,3 миллиона рублей; стоимость поимки одного пса — 22 903 рубля 69 копеек.
Путем нехитрых арифметических подсчетов получается, что за год в северной столице Приангарья отловят и стерилизуют 144 собаки.
К слову, напомним, что в 2025 году из бюджета Иркутской области 19 миллионов рублей будет направлено на создание приютов для бездомных животных.