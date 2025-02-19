В Бодайбинском районе в космос взлетели цены на отлов бродячих собак

«В 2024 году на отлов было потрачено 5 889 297 рублей. Тогда было отловлено 129 животных, из которых 62 выпустили обратно, а судьба остальных 67 не уточняется», — пишет издание, добавляя, что за 10 дней, прошедших после заключения контракта, согласно отчету подрядчика, им были пойманы 52 «ничейных» пса.