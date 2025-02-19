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Светофоры в Симферополе переводят в автоматический режим работы

В Симферополе стартует пилотный проект по автоматизации светофоров.

Источник: Комсомольская правда

В столице Крыма запускают пилотный проект, направленный на оптимизацию работы светофорных объектов. Об этом стало известно из заявления главы городской администрации Михаила Афанасьева.

В Симферополе значительная часть светофоров уже функционирует в цифровом режиме. На наиболее загруженных перекрестках предусмотрены различные режимы работы, способствующие оптимальному регулированию движения в часы пик.

Вся информация с объектов дорожной инфраструктуры поступает в городскую диспетчерскую службу. Это позволяет оперативно реагировать на любые изменения на дороге.

Кроме того, в городе будет реализован пилотный проект по автоматизации светофоров на пересечении улиц Желябова и Маяковского. Система будет непрерывно отслеживать обстановку на дороге и оптимизировать временные промежутки для работы светофоров.