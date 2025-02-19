Светофоры в Симферополе переводят в автоматический режим работы

В столице Крыма запускают пилотный проект, направленный на оптимизацию работы светофорных объектов. Об этом стало известно из заявления главы городской администрации Михаила Афанасьева.
В Симферополе значительная часть светофоров уже функционирует в цифровом режиме. На наиболее загруженных перекрестках предусмотрены различные режимы работы, способствующие оптимальному регулированию движения в часы пик.
Вся информация с объектов дорожной инфраструктуры поступает в городскую диспетчерскую службу. Это позволяет оперативно реагировать на любые изменения на дороге.
Кроме того, в городе будет реализован пилотный проект по автоматизации светофоров на пересечении улиц Желябова и Маяковского. Система будет непрерывно отслеживать обстановку на дороге и оптимизировать временные промежутки для работы светофоров.