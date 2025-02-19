В Ростове-на-Дону изменится маршрут автобуса № 38

Согласно опубликованной информации, автобус маршрута «Институт сервиса — Центральный Рынок» изменит схему движения. Так, автобус № 38 начнет следовать в центр через переулки Ставропольский и Ашхабадский. Также он проедет по проспекту Ленина до РГУПС. Автобус будет заезжать к Северному рынку не только направляясь в центр, но и на обратном пути.