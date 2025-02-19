Открыли ледовую переправу на Ольхон

Сегодня, 19 февраля, открыли для движения транспорта ледовую переправу на остров Ольхон на Байкале. Ранее ледовую дорогу не могли ввести в эксплуатацию из-за неустойчивости льда. Для открытия переправы необходима толщина ледового покрова в более чем 50 см, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
В настоящее время толщина льда составляет 70 см, что позволило открыть ледовую дорогу для автомобильного движения. Протяженность переправы составляет 11 км, она пролегает от д. Куркут и до Иркутской Губы на о. Ольхон. Проезд транспорта обеспечен по двум полосам движения, расстояние между ними 100 метров.
Кроме того, на переправе установлены знаки ограничения скорости и грузоподъёмности, она составляет 10 тонн.
«В регионе долго стояла теплая погода, были опасения по поводу создания безопасной ледовой дороги. Сейчас Байкал замерз. Для открытия переправы толщина льда должна быть более 50 см, сейчас она 70 см. Открыт безопасный проезд», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Добавим, что дорожные рабочие будут ежедневно контролировать толщину льда, при появлении трещин — оповещать водителей и создавать безопасные места для проезда.