Открыли ледовую переправу на Ольхон

В настоящее время толщина льда составляет 70 см, что позволило открыть ледовую дорогу для автомобильного движения. Протяженность переправы составляет 11 км, она пролегает от д. Куркут и до Иркутской Губы на о. Ольхон. Проезд транспорта обеспечен по двум полосам движения, расстояние между ними 100 метров.