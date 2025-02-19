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Власти Екатеринбурга объявили о дополнительном наборе в детские лагеря

В Екатеринбурге на весенние каникулы в лагеря записались больше 3,6 тысяч ребят.

Источник: Комсомольская правда

Оставшиеся свободные места можно будет занять до 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Власти уральской столицы организуют дополнительный работ ребят в городские и загородные лагеря. Заявление можно будет подать 20 февраля.

— На сегодняшний день на отдых в городских лагерях подали заявления 3 292 человека, в загородные лагеря — 400 человек, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Так, в двух загородных лагерях: «Юности» и «Уральских самоцветах» осталось 102 свободных места. Еще в 90 лагерях с дневным пребыванием есть 1512 свободных мест.

В 2025 году лагерная кампания проходит в четыре этапа. Следующая подача заявок будет уже на летние каникулы. Она состоится с 3 по 10 марта для загородных лагерей и с 17 по 24 марта для школьных.