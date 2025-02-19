Врачи призвали волгоградцев есть печень трески зимой

Во время морозов повышается риск сердечно-сосудистых и других заболеваний. Одна из причин — недостаток жирорастворимых витаминов. Справиться же с этим состоянием поможет печень трески.
Продукт почти на ⅔ состоит из жиров. Кроме того, печень богата витаминами A и D, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Почти в любом магазине можно найти этот продукт в консервированном виде. Однако врачи напомнили, что при заморозке рыба теряет некоторые полезные и вкусовые качеств. Лучше всего выбирать консервы, которые произведены на рыболовецких судах сразу после улова. В таком случае на этикетке будет отметка «Изготовлено в море».
В надзорном ведомстве добавили, что печень трески — источник большого количества жиров, поэтому ее нужно сочетать со сложными углеводами, например с крупами и цельнозерновым хлебом. Также продукт можно подать с овощами и зеленью.