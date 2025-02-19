Врачи призвали волгоградцев есть печень трески зимой

Почти в любом магазине можно найти этот продукт в консервированном виде. Однако врачи напомнили, что при заморозке рыба теряет некоторые полезные и вкусовые качеств. Лучше всего выбирать консервы, которые произведены на рыболовецких судах сразу после улова. В таком случае на этикетке будет отметка «Изготовлено в море».