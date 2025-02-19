В Красноярске под угрозой разрушения оказался храм Воскресения Христова (видео)

«Проблема была, вы знаете в чем, я просил ваших молитв. В течение полутора лет мы искали ту команду, которая могла бы заняться непосредственно демонтажем и уже самой установкой кровли. Сейчас, слава Богу, нашелся такой человек. Мы с ним заключаем договор, он сюда приезжает в середине февраля. У нас благодаря вам собраны некоторые средства, но этого недостаточно», — пояснил отец Александр.