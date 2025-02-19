В Красноярске под угрозой разрушения оказался храм Воскресения Христова (видео)

Настоятель храма на улице Светлова, 7 г иерей Александр Смирнов записал видеообращение к прихожанам и попросил красноярцев о помощи. Со слов батюшки, крышу в церкви необходимо полностью перекрывать, так как постоянные протечки угрожают главной части православного храма — алтарю. В дождливую погоду там приходится ставить ведра и тазы, чтобы собирать воду.
Он отметил, что все необходимые материалы для ремонта в церкви уже имеются, осталось только организовать и произвести все необходимые работы. Для того, чтобы оплатить услуги специалистов в храме открыли сбор средств.
«Проблема была, вы знаете в чем, я просил ваших молитв. В течение полутора лет мы искали ту команду, которая могла бы заняться непосредственно демонтажем и уже самой установкой кровли. Сейчас, слава Богу, нашелся такой человек. Мы с ним заключаем договор, он сюда приезжает в середине февраля. У нас благодаря вам собраны некоторые средства, но этого недостаточно», — пояснил отец Александр.
Священник попросил прихожан оказать посильную помощь церкви и спасти здание от дальнейшего разрушения. В свою очередь иерей пообещал своевременно отчитываться о ходе проделанных в храме Воскресения Христова работ. Подробности о сборе средств можно узнать по телефону: 8 (391)225−30−20.
Напомним, ранее Александр Усс предложил восстановить еще одну утраченную красноярскую святыню. У себя в телеграм-канале экс-губернатор Красноярского края напомнил, что в советское время вместе с главным храмом города была уничтожена часовня.