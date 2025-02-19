НАН Беларуси сказала о разработке белорусского тепловизора. Подробности в эфире телеканала ОНТ сообщил директор научного центра «ЛЭМТ» БелОМО, академик Национальной академии наук Алексей Шкадаревич, передает Sputnik.by.
Шкадаревич обратил внимание на то, что в стране каждый год производится большое количество тепловизоров на десятки миллионов долларов. Он добавил, что критические компоненты в них зарубежные.
— Сейчас вместе с «Интегралом» мы занялись реализацией еще более амбициозного проекта — созданием белорусского тепловизора, — заявил директор научного центра «ЛЭМТ» БелОМО.
Специалист заметил, что надеется на то, что данный тепловизор в течение двух лет смогут представить, в том числе и президенту Беларуси.
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