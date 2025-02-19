Какие профессии сегодня предлагают пенсионерам?

В прошлом году к временным работам удалось привлечь более 1,6 тыс. специалистов. К примеру, на Дивногорский водоканал трудоустроили двух машинистов насосных установок, в Ачинске в дорожно-строительную компанию приняли водителей и электромонтёров. Сотрудники не только получили опыт и стаж, но и повысили конкурентоспособность на рынке труда. У них появилась возможность проявить себя и закрепиться у работодателя. Пример тому — житель Железногорска. Несмотря на имеющуюся инвалидность, мужчина по направлению центра занятости прошёл обучение на охранника, а после успешно был трудоустроен по полученной специальности. Он зарекомендовал себя как ответственный сотрудник, и в итоге ему предложили постоянное рабочее место.