Какие профессии сегодня предлагают пенсионерам?

В условиях современного рынка труда, когда знания становятся всё более ценными, работодатели начинают активно искать специалистов с богатым трудовым опытом. Так, в прошлом году при содействии центров занятости 2,4 тыс. жителей Красноярского края старше шестидесяти лет смогли найти подходящую работу.
Труду все возрасты покорны.
С начала 2025 года за помощью в поиске работы уже обратились 250 человек. У многих был страх, что из-за пенсионного возраста им откажут в трудоустройстве. Но для работодателя сегодня возраст не самое главное при подборе кандидата на должность — на первое место выходит опыт.
Ведь это в разы сокращает процесс введения нового сотрудника в дела компании. Кандидаты с опытом, как правило, уже знакомы со своими профессиональными обязанностями. Ведь благодаря своим знаниям и умениям такие сотрудники являются ценным трудовым ресурсом. Они не только качественно и эффективно исполняют обязанности, но и выступают наставниками для молодёжи.
Яркое тому доказательство — из 250 «взрослых» претендентов на вакансию половина уже трудоустроены. В агентстве труда и занятости населения Красноярского края даже составили свой рейтинг популярных профессий для квалифицированных рабочих и служащих, по которым чаще всего трудоустраивают людей старшего поколения. Во главе профессия водителя. Также большой спрос на опытных охранников, бухгалтеров, трактористов, инженеров, слесарей, электромонтёров, механиков, поваров и документоведов.
Активно принимают опытных специалистов и крупные региональные компании. Так, одно из предприятий космической отрасли в Железногорске в 2024 году трудоустроило 47 человек в возрасте от шестидесяти лет.
Золотые кадры.
Сегодня меры по привлечению в экономику отдельных категорий работников, в том числе граждан старшего возраста, включены в национальный проект «Кадры». Кандидатам даётся шанс не только найти работу, но и пройти бесплатное обучение востребованным профессиям. В прошлом году такой возможностью воспользовались около 800 граждан серебряного возраста, в том числе 64-летний красноярец. До выхода на заслуженный отдых мужчина несколько лет проработал в правоохранительных органах. Сидеть дома сибиряку оказалось не по душе, и при содействии центра занятости он прошёл обучение профессии «охранник». Теперь он является сотрудником службы безопасности.
«Для меня важно не останавливаться на достигнутом и всегда развиваться. Обратиться в центр занятости, чтобы пройти обучение и трудоустроиться, мне посоветовал знакомый. Карьерный консультант всё подробно объяснил, помог выбрать курсы, предлагал вакансии, организовывал встречи с работодателями. В итоге я нашёл хорошую работу», — рассказал Александр Долин.
Отметим, по поручению главы региона в крае создана новая программа «Сибирское активное долголетие», которая также включает в себя мероприятия по повышению конкурентоспособности граждан старшего возраста на рынке труда.
В Красноярском крае работодатели наряду с постоянными открывают временные вакансии. С помощью временных сотрудников предприятие может снизить возникшую из-за роста производства нагрузку на персонал.
С начала 2025 года в краевую службу занятости заявлено 17,4 тыс. предложений работы, в том числе около 2 тыс. временных вакансий.
В прошлом году к временным работам удалось привлечь более 1,6 тыс. специалистов. К примеру, на Дивногорский водоканал трудоустроили двух машинистов насосных установок, в Ачинске в дорожно-строительную компанию приняли водителей и электромонтёров. Сотрудники не только получили опыт и стаж, но и повысили конкурентоспособность на рынке труда. У них появилась возможность проявить себя и закрепиться у работодателя. Пример тому — житель Железногорска. Несмотря на имеющуюся инвалидность, мужчина по направлению центра занятости прошёл обучение на охранника, а после успешно был трудоустроен по полученной специальности. Он зарекомендовал себя как ответственный сотрудник, и в итоге ему предложили постоянное рабочее место.
А если и вы хотите найти работу, то всю необходимую информацию можно получить в центрах занятости населения.