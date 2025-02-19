Семейное общежитие в Новосибирске атакуют бомжи: где и почему

«На каком основании убрали вахтеров с семейного общежития на ул. Кирова, 80? Начали тусоваться бездомные люди и алкаши в подъезде. У многих машинки стиральные стоят в свободном доступе в местах общего пользования, жильцам приходится дежурить и охранять свое имущество. И закрыть места общего пользования нельзя по пожарной безопасности», — пишет жительница.