Семейное общежитие в Новосибирске атакуют бомжи: где и почему

«На каком основании убрали вахтеров с семейного общежития на ул. Кирова, 80? Начали тусоваться бездомные люди и алкаши в подъезде. У многих машинки стиральные стоят в свободном доступе в местах общего пользования, жильцам приходится дежурить и охранять свое имущество. И закрыть места общего пользования нельзя по пожарной безопасности», — пишет жительница.
Обращение сибирячки поддержали другие жильцы, поставив положительные реакции.
В государственной жилищной инспекции Новосибирска пояснили, что услуги консьержа не входят в минимальный перечень услуг и работ и оплачиваются отдельно.
Однако жильцы отметили, что в общежитиях вахтеры были обязательными сотрудниками. Сотрудники инспекции пообещали жителям разобраться в ситуации и написать обращение в мэрию.
Напомним, новосибирцы пожаловались мэру на новый ЖК, заявив, что из-за построенного несколько лет назад здания у них гниют овощи.