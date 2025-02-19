Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семейное общежитие в Новосибирске атакуют бомжи: где и почему

НОВОСИБИРСК, 19 февраля, ФедералПресс. В Новосибирске в семейном общежитии на улице Кирова, 80 жильцов лишили вахтера. Сотрудник внезапно пропал. Теперь жители жалуются на то, что в подъезде начали обитать асоциальные личности — бездомные и алкаши. Горожане в соцсети попросили власти вернуть им консьержа.

«На каком основании убрали вахтеров с семейного общежития на ул. Кирова, 80? Начали тусоваться бездомные люди и алкаши в подъезде. У многих машинки стиральные стоят в свободном доступе в местах общего пользования, жильцам приходится дежурить и охранять свое имущество. И закрыть места общего пользования нельзя по пожарной безопасности», — пишет жительница.

Обращение сибирячки поддержали другие жильцы, поставив положительные реакции.

В государственной жилищной инспекции Новосибирска пояснили, что услуги консьержа не входят в минимальный перечень услуг и работ и оплачиваются отдельно.

Однако жильцы отметили, что в общежитиях вахтеры были обязательными сотрудниками. Сотрудники инспекции пообещали жителям разобраться в ситуации и написать обращение в мэрию.

Напомним, новосибирцы пожаловались мэру на новый ЖК, заявив, что из-за построенного несколько лет назад здания у них гниют овощи.

ЖКХ