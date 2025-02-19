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Количество рейсов из Нижнего Новгорода в Ереван увеличится

С 1 апреля Red Wings вводит еще одну частоту.

Источник: Аргументы и факты

Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова авиакомпания Red Wings увеличивает количество рейсов в Ереван, сообщает пресс-служба аэропорта.

В настоящее время перевозчик выполняет полеты в столицу Армении один раз в неделю по воскресеньям. С 1 апреля Red Wings вводит еще одну частоту — по вторникам с вылетом из Нижнего Новгорода в 22:30. Прибытие в Ереван в 03:05 в среду.

Для перевозки пассажиров будут задействованы лайнеры SuperJet-100 в одноклассной компоновке, вместимостью 100 мест.

В осенне-зимнем расписании полеты в столицу Армении из Нижнего Новгорода также выполняет авиакомпания «Ширак Авиа» один раз в неделю по четвергам.