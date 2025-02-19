В Перми ввели в эксплуатацию 16 объектов нового зоопарка

В настоящее время уже обустроены внутренние вольеры и павильоны для медведей, волков, оленей и тропических птиц. В тематической группе «Африканская саванна» готовы пространства для леопардов и ночных животных, а также здание для львов и гиен. Его площадь превышает более 1,2 тыс. кв. метров.