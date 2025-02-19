«Летящего горностая» сфотографировали на Байкале

Группа путешественников под руководством гида Никиты Истомина шла вдоль Кругобайкальской железной дороги. В районе мыса Половинный одного из туристов привлекло необычное зрелище. Ярко-белый пушистый зверёк бежал по берегу озера, буквально паря над вмёрзшими в лёд камнями.
По возвращении из тура соцсети заполонили снимки этого зрелища, и пользователи даже предположили, что фото создано нейросетью. Корреспондент irk.aif.ru узнал, что это был за зверёк и что он делал на берегу Байкала.
Фотокамера туристов запечатлела красоту реального мира. Горностай — быстрый, ловкий и почти невидимый в зимней тайге. Летом он бурый, но зимой превращается в белого призрака, сливаясь со снегом и льдом. Встретить его на Байкале — редкая удача.
Горностай — осторожный и скрытный зверь, поэтому увидеть его не так просто. На мысе Половинный туристам повезло вдвойне. Директор Иркутского зоопарка Людмила Ивушкина рассказала, что горностаи любят селиться у воды. Они держатся среди прибрежных камней, где обитают их излюбленные грызуны — добыча горностаев.
Специалист отметила, что горностаи на лёд далеко не выходят, а держатся среди прибрежных камней. Они могут как догонять, так и убегать, ведь сами тоже могут стать добычей. Среди естественных врагов горностая — куньи, лисы и хищные птицы. Кроме того, они могут стать добычей охотников, так как шубы из зимнего горностая остаются привилегией не только для особ королевской крови.
Когда сходит снег, горностай линяет и «переодевается» в летний наряд: коричневая спинка и белое брюхо.