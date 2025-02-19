«Летящего горностая» сфотографировали на Байкале

Специалист отметила, что горностаи на лёд далеко не выходят, а держатся среди прибрежных камней. Они могут как догонять, так и убегать, ведь сами тоже могут стать добычей. Среди естественных врагов горностая — куньи, лисы и хищные птицы. Кроме того, они могут стать добычей охотников, так как шубы из зимнего горностая остаются привилегией не только для особ королевской крови.