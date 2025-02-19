В поселке Мосрентген появятся новые улицы и дороги

«Обновление улично-дорожной сети поселка Мосрентген включает в себя два этапа: строительство новой магистральной улицы протяженностью 500 метров от Институтского проезда до строящейся дороги второго этапа, а также дороги протяженностью 2,7 километра, которая пройдет от дублера МКАД до улицы Адмирала Корнилова. Всего планируется ввести в эксплуатацию более пяти километров новых автомобильных дорог и реконструированных улиц. Это позволит улучшить транспортное сообщение поселка с МКАД и Калужским шоссе, а также продолжить формирование еще одного направления, параллельного Калужскому шоссе. Работы планируется завершить летом 2025 года», — рассказал Владимир Ефимов.