В поселке Мосрентген появятся новые улицы и дороги

Строительно-монтажные работы по обновлению улично-дорожной сети поселка Мосрентген (ТиНАО) планируют завершить летом 2025 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Обновление улично-дорожной сети поселка Мосрентген включает в себя два этапа: строительство новой магистральной улицы протяженностью 500 метров от Институтского проезда до строящейся дороги второго этапа, а также дороги протяженностью 2,7 километра, которая пройдет от дублера МКАД до улицы Адмирала Корнилова. Всего планируется ввести в эксплуатацию более пяти километров новых автомобильных дорог и реконструированных улиц. Это позволит улучшить транспортное сообщение поселка с МКАД и Калужским шоссе, а также продолжить формирование еще одного направления, параллельного Калужскому шоссе. Работы планируется завершить летом 2025 года», — рассказал Владимир Ефимов.
На первом этапе работ в поселке появится новая магистральная улица с рабочим названием «Проезд 1−2−7». Она пройдет от Институтского проезда до строящейся дороги второго этапа и будет соединена с улицей Адмирала Корнилова. Уже построено около двух километров, по дороге начали ездить автомобили. В будущем здесь появятся два выездных проезда из жилых кварталов, где будет организовано движение городского транспорта. Готовность этапа составляет 62 процента.
В рамках второго этапа строят дорогу протяженностью 2,7 километра. Она заходит в поселок с дублера МКАД, в районе 43-го километра, и тянется в обход Троицкого лесопарка до улицы Адмирала Корнилова. На пересечении с этой дорогой специалисты оборудуют транспортную развязку и путепровод, обеспечивающий подъезд к станции метро «Корниловская» и дальнейшее движение на юг.
«Эта автодорога станет частью дублера Калужского шоссе. Она соединит трассу Мамыри — Пенино — Шарапово, первую очередь которой открыли осенью прошлого года, с МКАД. Кроме того, появится прямой выезд с новой дороги на Калужское шоссе. Здесь текущая готовность — около 70 процентов», — сообщил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.
На всех новых улицах устанавливают наружное освещение, светофоры и шумозащитные экраны, для пешеходов оборудуют тротуары. После окончания основных работ здесь благоустроят территории, в том числе высадят кустарники и деревья, разобьют газоны.
Благодаря созданию эффективной дорожной инфраструктуры с учетом планируемой и существующей жилой застройки улучшится доступность станций метро «Корниловская» и «Тютчевская».
тии нового участка улицы Ивана Франко.