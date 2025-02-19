Суды Татарстана стали реже отправлять осужденных в колонии

«За 2024 год судами Татарстана было рассмотрено 15 тыс. уголовных дел. Осуждены 11 тыс. человек — это на 17% меньше, чем годом ранее. Также на 21% стало меньше осужденных, приговоренных к реальному лишению свободы. При разрешении вопросов об избрании меры пресечения суды стали основываться на том, что содержание под стражей может иметь место лишь в случае невозможности применения более мягкой меры пресечения», — заявил Азат Гильмутдинов.