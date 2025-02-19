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Суды Татарстана стали реже отправлять осужденных в колонии

В Татарстане уменьшилось количество приговоров, связанных с реальным лишением свободы. Об этом сегодня на совещании судей Республики Татарстан по итогам работы за 2024 год рассказал Председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов.

Источник: ИА Татар-информ

«За 2024 год судами Татарстана было рассмотрено 15 тыс. уголовных дел. Осуждены 11 тыс. человек — это на 17% меньше, чем годом ранее. Также на 21% стало меньше осужденных, приговоренных к реальному лишению свободы. При разрешении вопросов об избрании меры пресечения суды стали основываться на том, что содержание под стражей может иметь место лишь в случае невозможности применения более мягкой меры пресечения», — заявил Азат Гильмутдинов.

Также он отметил, что всего за прошлый год в судах Республики Татарстан было рассмотрено 1 млн 230 тысяч дел.