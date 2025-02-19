На улицах — мороз, а в домах — тоскливо: Кто из жителей Кишинева останется без света и воды на целый день — публикуем адреса

К. Ешилор, 25−39 (в том числе с дробью), Кока, 45−57, 20−30 (в том числе с дробью), А. Рахманинов, И. Некулче, 55, А. Донич, Лиссабон, 8, 9, 11, 13, 15, И. Крянгэ, 62−64 (в том числе с дробью).