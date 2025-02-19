На улицах — мороз, а в домах — тоскливо: Кто из жителей Кишинева останется без света и воды на целый день — публикуем адреса

Жители Ботаники и Буюкан останутся сегодня без электричества. О плановых отключениях сообщает поставщик.
Ботаника:
Ул. Индепенденцей, 14/2, 16, 16/1, 16/4, Траян, 16, 16/1, 18, 18/1, 9999 — с 08:50 до 16:40.
Буюканы:
Ул. 31 Августа, 131, A. Щусева, 94, 96, 98, 100, 101, 102, 102B, 103, 104, 104A, 105, 106, 107, 108A, 109, 111, 111G, 113, 9999, Букурешть, 88, 91, 99, 101−105, 105/1, 107, 108, 999, 9999, К. Стере, 999, M. Чеботарь, 6, 8A, 9−13, 13A, 16/1, М. Когэлничану, 6, 69−81, 87−93, 70−72, 76, 82, 84, 86, 90, С. Лазо, 2−10, 16, 3−5, 17, Сф. Цэрий, 3−17, 12, 14/1, 16, 27 — с 11:00 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Сотни жителей Буюкан останутся без воды в кране.
О запланированных на 19 февраля отключениях сообщает поставщик услуги.
Так, с 09:00 до 15:00 воды не будет в домах по адресам:
К. Ешилор, 25−39 (в том числе с дробью), Кока, 45−57, 20−30 (в том числе с дробью), А. Рахманинов, И. Некулче, 55, А. Донич, Лиссабон, 8, 9, 11, 13, 15, И. Крянгэ, 62−64 (в том числе с дробью).
Поставщик просит граждан запастись водой на время перебоев.