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На выезде из Батайска собралась многокилометровая пробка

Под Ростовом собралась многокилометровая пробка утром, 19 февраля.

Источник: Комсомольская правда

На выезде из Батайска собралась многокилометровая пробка. Об этом сообщили горожане утром, 19 февраля.

Для многих жителей Батайска день начался с затора на выезде из города. Согласно «Яндекс Картам» пробка начинается от пересечения улицы Энгельса с переулком Книжным и тянется до Западного шоссе. Десятки автомобилей стоят и практически не двигаются. Из-за проблем на дорогах затруднено и движение общественного транспорта.

Одна из местных жительниц поделилась кадрами, как десятки людей не могут уехать с остановки. Что стало причиной пробки пока неизвестно. Отметим, что водителям стоит заранее продумать свой маршрут.