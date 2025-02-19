На выезде из Батайска собралась многокилометровая пробка. Об этом сообщили горожане утром, 19 февраля.
Для многих жителей Батайска день начался с затора на выезде из города. Согласно «Яндекс Картам» пробка начинается от пересечения улицы Энгельса с переулком Книжным и тянется до Западного шоссе. Десятки автомобилей стоят и практически не двигаются. Из-за проблем на дорогах затруднено и движение общественного транспорта.
Одна из местных жительниц поделилась кадрами, как десятки людей не могут уехать с остановки. Что стало причиной пробки пока неизвестно. Отметим, что водителям стоит заранее продумать свой маршрут.