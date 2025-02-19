Беспилотник в роли медицинского курьера испытали в Нижегородской области

«Ни один другой способ не позволил бы доставить такой важный груз быстрее. В некоторых сферах использование беспилотников может существенно поменять правила игры, и логистика — одна из таких. В сфере здравоохранения любое сокращение сроков особенно ценно», — отметил глава региона.