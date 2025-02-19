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Беспилотник в роли медицинского курьера испытали в Нижегородской области

В Нижегородской области испытали беспилотник в роли медицинского курьера. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, испытания провели региональное министерство здравоохранения, АНО «Горький Тех» и компания «Клеверкоптер».

Во время испытаний медицинские материалы для проведения исследований доставили из Борской ЦРБ в областной центр СПИДа. Время полета беспилотника из Борского округа в Нижний Новгорода составило менее 10 минут.

«Ни один другой способ не позволил бы доставить такой важный груз быстрее. В некоторых сферах использование беспилотников может существенно поменять правила игры, и логистика — одна из таких. В сфере здравоохранения любое сокращение сроков особенно ценно», — отметил глава региона.

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