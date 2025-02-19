Под Волгоградом ввели запрет на парковку машин на грунте

С начала этого года в городе-спутнике Волжском Волгоградской области сотрудники городского контрольного управления выявили уже около 1000 случаев, когда водители парковали свои машины на газонах и других зеленых зонах.
Нарушения фиксируют как во время регулярных рейдов, так и благодаря жалобам горожан через раздел «Волжский дозор» на портале «Открытый Волжский». Например, на прошлой неделе специалисты зафиксировали несколько таких случаев на улицах Горького, Энгельса и Маркса, где автомобилисты оставляли машины на грунтовых площадках. Особенно выделился двор дома на проспекте Дружбы, 79 — там нашли 26 машин, припаркованных с нарушением правил. Данные о нарушителях передали в ГАИ, водителей установили, и на них уже составили 8 протоколов. По статье 8.7 Кодекса Волгоградской области им грозит штраф от 500 до 4000 рублей.
Наталья Семина, начальник отдела по контролю за территорией, объяснила, что парковка на грунтовых участках не только портит внешний вид города, но и создает опасность для всех участников дорожного движения — грязь с таких площадок выносится на дороги. Она также напомнила, что рядом с местом нарушений есть муниципальная стоянка, где можно оставить машину без риска получить штраф.
Специалисты подчеркивают, что парковаться запрещено на площадках для сушки белья, занятий спортом или в жилых зонах. В Волжском работает 8 муниципальных стоянок для парковки машин.