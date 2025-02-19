Под Волгоградом ввели запрет на парковку машин на грунте

Нарушения фиксируют как во время регулярных рейдов, так и благодаря жалобам горожан через раздел «Волжский дозор» на портале «Открытый Волжский». Например, на прошлой неделе специалисты зафиксировали несколько таких случаев на улицах Горького, Энгельса и Маркса, где автомобилисты оставляли машины на грунтовых площадках. Особенно выделился двор дома на проспекте Дружбы, 79 — там нашли 26 машин, припаркованных с нарушением правил. Данные о нарушителях передали в ГАИ, водителей установили, и на них уже составили 8 протоколов. По статье 8.7 Кодекса Волгоградской области им грозит штраф от 500 до 4000 рублей.