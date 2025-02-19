Россельхознадзор забраковал 40 деклараций на воронежское зерно

С начала 2025 года специалисты управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям изучили сотню зарегистрированных деклараций о соответствии зерна общим весом 85,1 тысяч тонн. Из них 60 признали не соответствующими требованиям. Действие 40 деклараций прекратили из-за выявленных нарушений. Из них 35 документов было оформлено на 61,2 тысяч тонн зерна, два — на серийный выпуск и три ошибочно на единичное изделие (вместо штучных).