Дорожные камеры в Хабаровске стали выписывать новые штрафы

Информация о новом функционале дорожных камер в Хабаровске начала распространяться в автомобильных чатах города — водители стали получать штрафы за то, что не обеспечили приоритет пешеходам, идущим по «зебре». Данные подтвердили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении Госавтоинспекции.
— В настоящее время в Хабаровске одна камера позволяет фиксировать помеху движению пешеходов по пешеходному переходу — она работает на перекрёстке улиц Серышева и Некрасова. В ближайшем будущем такой функционал появится у всех подобных устройств в городе. При этом менять сами камеры не придётся, только программное обеспечение, — рассказала госинспектор управления Госавтоинспекции по Хабаровскому краю Юлия Новикова.
Весь процесс перенастройки не займёт много времени, поэтому нерадивым водителям всё чаще будут приходить «письма счастья» со штрафами за нарушения. В первую очередь новыми возможностями наделят устройства, установленные на самых аварийных участках дорожной сети города. Перекрёсток Серышева и Некрасова известен большим количеством наездов на пешеходов, поэтому данное место и стало пионером.
Напомним, что с 1 марта 2025 года системы фотовидеофиксации дорожных нарушений в России должны настроить на проверку наличия у водителей действующего полиса ОСАГО. Первое время функционал будет работать в тестовом режиме — на протяжении года автомобилистам будут приходить лишь предупреждения в личный кабинет на Госуслугах, но с 1 марта 2026 их заменят штрафы.