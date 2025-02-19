Дорожные камеры в Хабаровске стали выписывать новые штрафы

— В настоящее время в Хабаровске одна камера позволяет фиксировать помеху движению пешеходов по пешеходному переходу — она работает на перекрёстке улиц Серышева и Некрасова. В ближайшем будущем такой функционал появится у всех подобных устройств в городе. При этом менять сами камеры не придётся, только программное обеспечение, — рассказала госинспектор управления Госавтоинспекции по Хабаровскому краю Юлия Новикова.