После авиакатастрофы в Актау проверили шесть аэропортов Казахстана

На заседании правительства он сообщил, что в стране всего 47 эксплуатантов воздушных судов, в реестре Вооруженных сил зарегистрированы 944 воздушных судна, 377 из них имеют действующие сертификаты летной годности.
В 2024 году проведено более 960 выборочных и внеплановых проверок и сертификационных обследований. По итогам выданы 1210 разрешительных документов.
Также приняты меры ограничительного характера в отношении 18 субъектов отрасли. На 2025 год запланировано 820 проверок.
По заявлению Минцифры, 100% госуслуг в казахстанской авиации предоставляются в цифровом формате. Это значительно упростило и ускорило процесс их получения. За прошедший год оказана 21 тысяча государственных услуг в электронном виде, сообщил в ходе заседания вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун.
Ранее перелет внутри страны или вылет заграницу могли стать настоящим стрессом по причине забытых документов или запрета на выезд из-за штрафа. Теперь в мобильном приложении eGov Mobile доступны 35 цифровых документов, включая удостоверение личности, свидетельство о рождении и цифровые доверенности на законных представителей.
МЦРИАП также разработал сервис проверки запретов на вылет. Данный инструмент позволяет гражданам моментально проверить наличие запрета на выезд из-за задолженности. При обнаружении запрета оплатить долг через банковские цифровые сервисы получится моментально.
В ответ премьер Бектенов поручил ускорить внедрение цифровых технологий в республике. Также особое внимание будет уделено улучшению качества обслуживания, так как именно здесь поступает больше всего жалоб, подчеркнул он.
В отношении пассажирских перевозок особое внимание уделить повышению уровня обслуживания пассажиров по самым высоким стандартам качества. Поступает много жалоб по этому вопросу. Имеющиеся проблемы надо решать оперативно и системно. Современные цифровые технологии позволяют оптимизировать операционные процессы, ускорять обслуживание пассажиров и снижать издержки.
Он акцентировал внимание на необходимости внедрения передовых цифровых технологий для сопровождения грузов и их обработки.