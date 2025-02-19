После авиакатастрофы в Актау проверили шесть аэропортов Казахстана

По заявлению Минцифры, 100% госуслуг в казахстанской авиации предоставляются в цифровом формате. Это значительно упростило и ускорило процесс их получения. За прошедший год оказана 21 тысяча государственных услуг в электронном виде, сообщил в ходе заседания вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун.